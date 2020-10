Vers un retour au confinement partiel

Le président de l’Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Bekkat Berkani, a évoqué un retour probable au confinement en Algérie, lors de son passage, mardi, sur les ondes de la Radio nationale. Connu pour son franc-parler, Dr Bekkat qui a affirmé que le danger du coronavirus était toujours présent, a stigmatisé, en creux, le relâchement de la population des mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19, quand il a insisté sur la nécessité pour le citoyen de s’astreindre, de façon stricte, au respect de ces mesures, dont la distanciation physique et sociale afin de contrôler la situation. Résolument alarmiste, il a soutenu que les hôpitaux «doivent se préparer, de nouveau, à l’afflux des malades, en cas de flambée des contaminations», et ce alors que «les soignants souffrent de surmenage, après 9 mois de travail permanent éprouvant », a-t-il affirmé.