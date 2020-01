Vers un mouvement dans le corps des walis ?

Selon une information rapportée par le quotidien Liberté, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, procédera, très prochainement, à un vaste mouvement dans le corps des walis. Selon la même source, le prochain mouvement dans le corps des walis touchera les 48 wilayas du pays et les wilayas déléguées, et la plupart d’entre eux ne seront plus reconduits dans une quelconque fonction. La liste des nouveaux walis aurait été établie la semaine passée, mais le mouvement a été reporté à cause de la participation de Tebboune à la conférence internationale sur la Libye qui aura lieu aujourd’hui à Berlin en Allemagne.