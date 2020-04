Vers un dépistage du Covid-19 pour les employés de Sonatrach !

Le groupe Sonatrach, dirigé par Toufik Hakkar, envisage de soumettre un certain nombre de ses employés -placés actuellement en confinement dans des hôtels et des bases de vie- aux tests de dépistage du Coronavirus (Covid-19) dans le but d’assurer la continuité de la production et permettre à d’autres de bénéficier de leurs congés, rapporte une source médiatique. Selon la même source, l’opération devrait être lancée au milieu de cette semaine dans la mesure où le Groupe s’est déjà procuré quelque 3000 kits de dépistage. Cette procédure a été prise en concertation entre la direction de Sonatrach, sa cellule de crise mise en place dès l’apparition de l’épidémie de Covid-19 ainsi que ses partenaires sociaux en l’occurrence le syndicat du Groupe et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie. Ce procédé consiste en effet à dépister en premier lieu les travailleurs placés actuellement en quatorzaine. Et si ces derniers étaient testés négatifs au Coronavirus, ils reprendraient ainsi le travail et remplaceraient leurs collègues qui devraient quant à eux rentrer chez eux sans qu’il y ait le moindre contact entre eux.