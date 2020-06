Vers le retour de Raouraoua à la FAF ?

‘’Naturellement, et comme le veut la coutume en Algérie, Kheireddine Zetchi ne se contentera pas d’un seul mandat à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF). L’actuel patron de l’instance a un programme à terminer. Toutefois, ses plans sont en train d’être contrariés depuis un certain temps’’, révèle le quotidien Reporters. On croit comprendre que Mohamed Raouraoua, son prédécesseur, compte reprendre le trône. Et il semble avoir des mécanismes fiables pour arriver à ses fins. Selon la source, Zetchi voulait faire passer une loi qui limite les mandats de présidence de la FAF à deux mandats de 4 ans mais -surtout- une autre interdisant à une personne de plus de 70 ans de postuler pour la fonction suprême à la tête de football algérien. Cette démarche a été gelée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui a « formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leurs règlements intérieurs à l’approche des assemblées générales électives » offrant, par conséquent, un sursis à Raouraoua (72 ans). La source ajoute que ‘’on ne peut rien affirmer mais on va dire que l’ex-boss de la balle ronde Dz semble avoir le vent favorable. En tout cas, le MJS a insisté sur le fait que la notification concerne toutes les structures sportives et ne visait pas la FAF particulièrement. Cependant, l’intention de Raouraoua de revenir est presque évidente. Lui qui a dû céder son fauteuil en 2017 pour Zetchi qui avait, il faut le rappeler, l’appui manifeste des décideurs à l’époque, précise la même source.