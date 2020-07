Vers le rapatriement des Algériens bloqués en Tunisie le 22 juillet

L’ambassade de la République tunisienne en Algérie a annoncé ce dimanche 19 juillet 2020, sur sa page Facebook, que l’opération de rapatriement des Tunisiens et des Algériens résidant en Tunisie débutera le 22 juillet 2020, à sept heures du matin, par le poste frontalier d’Oum Tboul (El Tarf). La représentation diplomatique tunisienne a précisé que ceux qui souhaitent s’inscrire dans cette opération de rapatriement doivent faire une réservation d’hôtel et envoyer une copie de la réservation, des passeports et de la carte de résident étranger en Tunisie à l’adresse mail suivante : ambtnijlaa2020@gmail.com. Il est à noter que l’un des parents est dispensé du confinement obligatoire à domicile avec l’obligation de s’auto-confiner s’il accompagne ses enfants de moins de 12 ans, précise le même communiqué.