Vers le limogeage de l’ambassadeur Hamel

Le rappel disciplinaire du consul général d’Algérie à Marseille préfigure un mouvement de plus grande ampleur, ont rapporté des sources informées. Ce mouvement que Sabri Boukadoum s’apprête à effectuer visera en priorité les chefs de poste diplomatiques et consulaires qui ont été choisis et nommés par le cercle présidentiel, à l’instar des consuls généraux à Genève et Paris, du directeur du Centre culturel algérien à Paris et de l’ambassadeur d’Algérie à Buenos Aires, frère de l’ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel. Les mêmes sources précisent que le ministre des Affaires étrangères «veut assainir radicalement la situation pour débarrasser l’appareil diplomatique de tous ces ambassadeurs et consuls inefficaces». «Le mouvement touchera les protégés du clan Bouteflika et concernera tous les chefs de poste qui se sont éternisés à l’étranger», précisent encore les sources.