Vers la restauration de toutes les vieilles mosquées d’Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, avoir ordonné la restauration de toutes les “vieilles mosquées” d’Algérie et ce à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année. « J’ai ordonné la restauration de toutes les vielles mosquées d’Algérie, à leur tête la Mosquée Sidi Lakhdar à Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben Badis donnait des cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, notamment l’explication d’El Mouata de l’Imam Malek, qu’Allah lui accorde la Félicité », a écrit le président de la République dans un message adressé à cette occasion. « Cette décision procède, a ajouté le président de la République, de l’attachement de l’Etat à préserver cet édifice comme source de rayonnement religieux et culturel et témoin de la place de cet Homme dans l’histoire de la renaissance de la nation ».