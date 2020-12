Vers la reprise du transport routier inter-wilayas

Le P-dg du Groupe transport terrestre de voyageurs, Mokhtar Rezouk a révélé mardi qu’un accord de principe pour la reprise du transport routier inter-wilayas était trouvé, et ce après que le comité de suivi de l’évolution de la pandémie a exprimé sa satisfaction quant au protocole sanitaire mis en place dans le secteur. « La rencontre du secrétaire général du ministère des Transports et le comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus a abouti à des résultats probants», a souligné le responsable lors de son passage dans l’émission “Echorouk Morning”. Selon lui, le comité présidé par Dr Bekat s’est dit satisfait du protocole sanitaire mis en place par le ministère des Transports. «On peut dire qu’on a désormais une autorisation ou bien un accord de principe pour la reprise des transports inter-wilayas mais le dernier mot revient au comité scientifique», a expliqué l’invité de Echorouk Morning. Par ailleurs, il a fait savoir que son secteur était prêt pour la reprise de l’activité des transports, affirmant que des mesures sanitaires étaient mises en place dans les gares routières. Dans le même sillage, l’interlocuteur a souligné que la reprise du transport ferroviaire et du métro était reportée. Quant aux pertes enregistrées par le Groupe suite à la suspension dictée par la pandémie du Covid-19, il a fait savoir qu’elles sont évaluées à 15 milliards de dinars (1500 milliards de centimes), dont celles du métro, du tramway et du téléphérique sont estimées à eux seuls à 13 mds DA. Interrogé sur la numérisation, il a dit que son secteur travaillait sur l’émission d’une carte unique de transport à l’horizon 2021.