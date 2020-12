Vers la réouverture des écoles coraniques

Le gouvernement a décidé, mercredi 23 décembre, d’autoriser la réouverture les écoles coraniques, fermées suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus en Algérie. En effet, « Les écoles coraniques on été enfin autorisées à rouvrir à nouveau dans le cadre de respect de protocole sanitaire », a rapporté Radio Coran Algérie, sur sa page facebook. À noter que le gouvernement avait exempté ces écoles de la décision de la réouverture des établissements scolaires de l’éducation, des universités et des centres de formation. Cette décision intervient quelques jours de l’appel lancé par l’association des oulémas musulmans algériens, appelant à la réouverture des écoles coraniques, à l’instar des autres établissements d’éducation et d’enseignement. Dans un communiqué rendu public le 17 décembre, l’association a appelé à la réouverture des écoles coraniques, dans le cadre du respect des protocoles sanitaires mis en place par le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.