Vers la généralisation de l’usage des tablettes dans les écoles

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a déclaré ce mardi, depuis Tindouf, que le gouvernement compte généraliser l’usage des tablettes dans les écoles et les lycées, à travers le territoire national. Djerrad a indiqué que le gouvernement prévoit de lancer un projet pour la généralisation de l’usage de ce moyen afin de réduire l’utilisation des livres et ainsi réduire le poids du cartable. Cette démarche intervient parallèlement à l’avènement des différents types de technologies modernes, de l’information et de la communication. En outre, le premier ministre a ajouté que le gouvernement prévoit d’intégrer progressivement les tableaux électroniques dans les écoles et les lycées. Pour rappel, le premier ministre, Abdelaziz Djerrad a entamé, ce mardi, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf.