Vers l’ouverture d’une plage artificielle à Alger

Une plage artificielle et de multiples structures et espaces de divertissement et de loisirs, seraient ouverts au niveau de la promenade « des Sablettes » (Alger) dés l’ouverture de la saison estivale pour l’année 2020 a fait savoir le wali d’Alger, Youcef Cherfa. En effet, et en marge d’une visite de terrain au Lac de Réghaia, en compagnie du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, le Wali d’Alger Youcef Cherfa a annoncé que la promenade des Sablettes connaîtra l’ouverture de grands espaces de divertissement sur une superficie de 4 km, dont une plage artificielle dés l’ouverture de la saison estivale 2020 et la fin du confinement décrété par les pouvoirs publics dans le cade des mesures de précautions prises contre la pandémie du Coronavirus. Youcef Cherfa a en outre précisé que la promenade « des Sablettes » s’offrira un nouveau look après les récents travaux d’élargissement, en permettant aux habitués de cet espace de profiter de plus de structures de restauration et de divertissement, outre l’existence de grands parkings au profit d’un plus grand nombre de visiteurs.