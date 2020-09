Vers ‘’l’extinction’’ de la chaine Numidia TV ?!

La chaîne Numidia Tv subit le même sort que la chaîne Dzair Tv appartenant à l’homme d’affaires Ali Haddad, emprisonné dans presque les mêmes affaires que Tahkout et qui a été fermée définitivement après plusieurs mois de crise. Selon le site Dia-Algérie, depuis le 31 août, la chaîne privée Numidia Tv appartenant au groupe Tahkout aurait stoppé ses activités et remercié tous les employés de la chaîne, ont annoncé plusieurs journalistes de la chaîne sur les réseaux sociaux. Asphyxiée financièrement, la chaîne qui emploie plus plusieurs dizaines de techniciens, journalistes et administrateurs n’a plus les moyens de payer ses employés. À cet effet, la chaine aurait libéré tout le monde en prévision de sa fermeture définitive. La raison est bien sûr liée à la condamnation du principal patron de la chaîne, Mahiedienne Tahkout qui a été condamné à 16 ans de prison ferme avec la saisie de tous ses biens. Il y a quelques semaines, la chaîne avait subi un arrêt de la diffusion durant 48h. La direction de Numidia Tv avait a reconnu à l’époque, qu’elle passe par une période financière difficile, en raison des retards dans le recouvrement des finances de la chaîne. Un déficit financier qui a été accentué par la crise sanitaire du Covid 19 qui a retardé tous les paiements. Pour rappel, Mahiedine Tahkout a acheté la chaîne Numidia Tv en octobre 2015, après la mort de son fondateur Sami Riad, en 2014. Ce dernier a succombé à un cancer, lui qui n’a pas cédé aux pressions de l’homme d’affaires Tahkout qui voulait ‘’étouffer’’ cette chaine qui fut la première à dénoncer la corruption de la famille Tahkout.