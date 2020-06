Vers l’augmentation des tarifs des taxis et bus

Le gasoil, carburant utilisé par la quasi-totalité des transports en commun ou des taxieurs, a enregistré la plus haute augmentation, à savoir 5 dinars. Ces augmentations sont entrées en vigueur, après la publication de la Loi de finances complémentaire au Journal officiel. Le président de l’Union nationale des transporteurs (UNAT), Mohamed Bellal, a été sollicité par plusieurs transporteurs et associations afin de prendre attache avec le ministère des Transports en vue d’augmenter les prix des tickets de transports et les tarifs des taxis. Selon le protocole arrêté en vue de la reprise des transports, les autobus ne pourront transporter que la moitié de la capacité de l’autobus, c’est-à-dire un passager pour deux sièges. En plus du manque à gagner du fait du nombre de passager à transporter, le prix du gasoil a augmenté d’où l’exigence des transporteurs de revoir les prix à la hausse. En somme, c’est le citoyen qui trinque dans la mesure où ce sont eux qui supporteront une éventuelle augmentation des prix de transport, ce qui affectera davantage le pouvoir d’achat. Le dé-confinement prévu le 14 juin avec la probable reprise des transports en commun et des taxieurs, pose déjà un grand problème. Des transporteurs privés auraient même menacé de ne pas reprendre du service malgré un arrêt et un manque à gagner de trois longs mois, dû au confinement sanitaire.Les différentes associations des transporteurs sont actuellement en concertation afin d’adopter une position commune quant à la dernière décision d’augmenter les prix des carburants.