Vers l’augmentation de la bourse des étudiants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chamseddine Chitour, a évoqué la valorisation de la bourse des étudiants, dont le montant mensuel s’élève à 1.200 dinars. S’exprimant sur les ondes de la radio chaîne 3, le ministre a évoqué le chantier de réformes des œuvres universitaires, indiquant que « la valorisation de la bourse est un dossier global ». « L’étudiant actuel perçoit une bourse de 1 200 DA/mois. Manger, dormir et être transporté c’est 180 DA soit le prix d’un sandwich. Il faut donc changer », a estimé le ministre. « Il y a 50 ans l’étudiant payait 1,2 DA les repas. Aujourd’hui, l’étudiant paie toujours 1,2 DA. L’étudiant payait 50 DA pour la chambre, 50 ans après l’étudiant paie 50 DA. Il y a donc un sérieux problème », a ajouté M. Chitour. « Il y a 50 ans l’étudiant payait 1,2 DA les repas. Aujourd’hui, l’étudiant paie toujours 1,2 DA. L’étudiant payait 50 DA pour la chambre, 50 ans après l’étudiant paie 50 DA. Il y a donc un sérieux problème », a déclaré le ministre soulignant qu’il est possible que « la bourse de l’étudiant soit de 10 000 DA ».