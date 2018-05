VOLKSWAGEN : SOVAC lance le crédit automobile

Le crédit automobile entre dans sa phase opérationnelle pour les véhicules produits à l’usine de Relizane, SOVAC PRODUCTION. Pour commencer, le Volkswagen Caddy est le premier véhicule concerné par cette nouvelle offre, simulée à partir de 24 999 DA. Suivront pour les prochains jours, la Volkswagen Golf, la Škoda Octavia et la SEAT Ibiza. Des offres commerciales différentes, avec une étude personnalisée pour chaque client. Pour ce faire, SOVAC ALGERIE a signé des partenariats avec, dans un premier temps, trois banques, à savoir Société Générale, BNP Paribas et CPA. Ces dernières vont ainsi offrir leurs services aux clients des différentes marques et faciliter l’accès au crédit automobile. Pour ce qui est des modalités de fonctionnement du crédit, il sera soigneusement personnalisé, en prenant en compte l’apport personnel, les revenus mensuels et les capacités de remboursement de chaque client.