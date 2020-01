VOL ET BRAQUAGE DE CITOYENS A ORAN : Un groupe de motocyclistes sème la terreur

Devant le vide sécuritaire qui règne au niveau de certains lieux dans la wilaya d'Oran pour ne pas les citer tous, des automobilistes sont braqués dans les rues et artères de la ville d'Oran. A cet effet, les résidents des cités résidentielles de Ain Beida, Ain Turck et Saint Cloutine interpellent le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader pour mettre un terme définitif à ces agressions et vols de bijoux et autres perpétrés par une bande de mafia bien organisée notamment, des propriétaires de motos de course qui agressent les automobilistes et autres passagers au niveau de la route de la corniche oranaise et même au centre-ville d'Oran durant la nuit. Ils sont à l'origine de plusieurs tentatives d'agressions et de vols perpétrés à l'encontre de simples citoyens, selon les informations recueillies auprès de quelques membres de la société civile, qui nous ont informés que suite à cette mauvaise situation actuelle du laisser- aller, il est des plus urgents que les autorités locales et de wilaya prennent les mesures qui s'imposent pour mettre un terme à ces dépassements qui n'augurent rien de bon.