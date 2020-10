VOL DE TAMPONS DE REGARD ET DE BACS A ORDURES : Une bande de 3 individus arrêtée

La brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Cheraga (Alger) a mis un terme à l'activité d'un groupe criminel composé de trois individus spécialisé dans le vol de tampons de regard et de bacs à ordures, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya d'Alger. L'opération a eu lieu immédiatement après le signalement de 3 individus à bord d'une camionnette, se livrant au vol de tampons de regard et d'un couvercle en plastique d'un bac à ordures dans un quartier de la ville de Cheraga (Ouest d'Alger). Les suspects ont été, par la suite, arrêtés et soumis au contrôle sécuritaire et administratif qui s'est soldé par la saisie des objets volés qui étaient à bord du camion. Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes.