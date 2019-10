VOL DE MATERIEL IMPORTE A L’AEROPORT D’ALGER : 5 ans de prison requis contre 7 accusés

Le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda a requis 5 ans de prison ferme contre 7 personnes accusées d’association de malfaiteurs, vol en réunion et faux et usage de faux. Les accusés, qui sont des employés d’Air Algérie et des déclarants de la douane, auraient volé à l’aéroport d’Alger du matériel importé d’une valeur de 5,8 milliards de centimes de dinars. Des agents du fret à la compagnie aérienne nationale Air Algérie et deux déclarants de la douane à l’aéroport international d’Alger seraient impliqués dans le vol d’une énorme cargaison de téléphones portables et d’appareils photo importés de l’étranger, selon ce que rapporte le quotidien arabophone Echorouk. Selon la même source, les investigations dans cette affaire ont été menées depuis mars dernier sur la base d’informations, parvenues à la direction de la douane de l’aéroport, concernant la saisie par moyens frauduleux de cargaisons importées. Les mis en cause, qui se sont avérés être des employés de la compagnie aérienne Air Algérie et deux douaniers de l’aéroport international d’Alger, utilisaient de fausses déclarations pour faire sortir la marchandise de l’aéroport et la transférer au port sec de Oued Smar.