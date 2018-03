VOL DE CABLES TELEPHONIQUES : Les pilleurs pénalisent plus de 18.000 clients Le phénomène du vol de câble à la wilaya d’Oran prend de l’ampleur ces derniers temps. Algérie Telecom vient d’enregistrer 89 affaires de vols de câbles téléphoniques au niveau de la wilaya d’Oran. illicitement par certains élus, syndicalistes, anciens directeurs de cette structure et même des particuliers.



Selon le directeur de wilaya, 15.893 mètres de câbles ont été enlevés et volés par une bande organisée qui active dans les communes de la wilaya d’Oran, et plus particulièrement à Arzew , où l’ensemble des entreprises et complexes de la zone industrielle ont été perturbés et sont tombés en panne du réseau téléphonique ,mais aussi de la connexion du réseau internet. Ces vols ont paralysé plus de 18.000 abonnés qui ont été privés de l’exploitation du réseau téléphonique et celui de l’internet durant quinze jours. Les vols de câbles ont causé à l’entreprise un déficit financier estimé à 23 millions de dinars. Une situation plus pénalisante encore lorsque l’on sait que le budget dégagé annuellement par les services d’Algérie Télécom pour la réalisation de projets visant à moderniser les bureaux de poste par le raccordement des nouvelles zones d’habitation par le réseau internet et de téléphonie, est très inférieure par rapport au volume des dégâts enregistrés annuellement par le phénomène de saccage et de vol. Ces chiffres accablants ont été mis en exergue en marge du forum hebdomadaire organisé par le confrère « Menber El Koraa » et dont le directeur de wilaya d’Algérie Télécom à Oran était l’invité du jour. Ce dernier a abordé plusieurs points, et en premier lieu, la programmation d’une batterie de projets visant l’expansion et ce, au niveau de la téléphonie ainsi qu’au niveau des nouvelles zones d’habitation. Mais le principal projet mené par le secteur reste le branchement des foyers à travers 21 sites comme première étape, et ce, sur un total de 129 sites recensés à travers toute la wilaya d’Oran, selon notre interlocuteur. Sur un autre point lié à l’aménagement des bureaux de poste, le même responsable indiquera l’existence d’un programme d’aménagement des bureaux déjà existants en plus de la réalisation de 06 autres au niveau de Hai El Yasmine, la cité colonel Lotfi, Fellaoucène et Belgaid, tout en précisant qu’ils seront opérationnels avant la fin du mois en cours. En ce qui concerne le scandale du bureau de poste de la cité Saint Charles dont les travaux d’aménagement ont été faussées par l’ entreprise réalisatrice du dit projet, le directeur d’Algérie Télécom nous a affirmé qu’une plainte a été déposée contre l’entreprise chargée des travaux non conformes aux clauses du cahier des charges et que l’affaire suit son cours, en indiquant qu’une enveloppe financière de 22 millions de dinars sera dégagée pour les travaux de réaménagement de cette agence. Il faut aussi rappeler que cette même agence a fait l’objet de travaux d’aménagement par une entreprise privée et que des travaux de malfaçons ont été constatés après une durée courte de 3 mois.

Medjadji.H Lu 560 fois Oran Partager



Dans la même rubrique: ORAN : Les résidents interpellent les élus - 11/03/2018 AIN EL BIA (ORAN) : La fameuse salle de sport à l’abandon - 10/03/2018 ORAN : Un mort dans l’explosion d’un dépôt de gaz - 07/03/2018 1 2 3 4 5 » ... 1385 Oran