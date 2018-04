VOL DE CABLES ELECTRIQUES A LA CITE EL MANAR A TIARET : Deux agents d’Algérie Télécom impliqués

Les services de police judiciaire relevant de la 5ème sûreté urbaine de Tiaret, ont pu après des investigations très avancées et profondément poussées, à mettre la main sur les véritables auteurs du vol qui a ciblé les câbles électriques de la cité "El-Manar" de la ville de Tiaret et ont pu mettre fin aux folles spéculations qui accusaient ouvertement certains jeunes de cette cité d’être derrière ce vol. C’est grâce aux investigations professionnelles et aussi à la grande vigilance du magistrat-instructeur qui a pu déceler "l’énigme" en un temps record que deux jeunes sous-traitants avec Algérie Telecom ont fini par être présentés par devant le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret, lequel a ordonné la mise sous mandat de dépôt l’un d’eux et l’autre a été placé sous contrôle judiciaire, apprend-on auprès de sources dignes de foi.