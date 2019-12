VOL DE BIJOUX ET DE 200 MILLIONS DE CTS A TIARET : Une femme de ménage placée sous mandat de dépôt

En effet, ajoute notre source, les éléments de la police judiciaire, relevant de la 4eme sûreté urbaine, ont pu et en un temps record; déchiffrer l’énigme relative au vol qui a ciblé une habitation. Notre source précise que les travaux de ménage sont confiés à 2 femmes dont l'une d'elles était en relation intime avec un élément de la bande qui lui aurait promis le mariage avec elle. Satisfaite de cette proposition, elle lui donne le double des clés de cette habitation. Cet élément en question et avec la complicité de 3 membres de la bande, ont élaboré tout un plan et sont passés à l’action, indique notre source, qui ajoute que les éléments de la bande se sont emparés d'un grand lot de bijoux et d'un montant de 200 millions de centimes .La famille propriétaire de l'habitation, à son retour vacances, a été surprise de voir le placard vide: ni argent, ni lot de bijoux. Sans attendre, l'accusation a été dirigée directement à une femme de ménage et une plainte a été déposée au niveau de la 4ème sûreté urbaine. Après d'intenses investigations, les éléments de la police judiciaire ont pu identifier les auteurs grâce aux aveux de la femme de ménage qui aurait facilité, aux éléments de la bande l’entrée et l’accès à toutes les chambres de l'habitation, en mettant à leur disposition le double des clés. Un mobile qui leur a permis le vol en toute quiétude, précise notre source qui ajoute que le lot de bijoux a été vendu au marché parallèle d'Oran et que seulement un montant de 80 millions de centimes a été récupéré.