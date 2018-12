VOL D’UNE ‘’MERCEDES’’ A MOSTAGANEM : 20 ans de réclusion pour un voleur en fuite

Les faits de cette affaire criminelle remontent au mois de Janvier de l’année en cours où une personne de nationalité sahraouie a fait l’objet d’une agression et du vol de son véhicule de marque ‘’Mercédès’’ à la ville de Mazagran. Ayant pris à bord de son véhicule deux individus, originaires du quartier d’El Arsa, la victime s’est rendue à la station d’essence d’El Achaachi et s’est dirigée vers Mazagran où une bagarre finit par naitre entre lui et un de ses passagers pour une histoire d’une dette d’un million de centimes. Cette dernière finit par être agressée, poignardée au flanc, et aspergée par une bombe de lacrymogènes. Abandonné à son sort, le Sahraoui fut secouru et transporté vers l’hôpital de la ville par les éléments de la protection civile qui ont été alertés par des appels téléphoniques. Quant aux agresseurs, ils s’emparèrent de la voiture et se rendirent à Oran où ils déposèrent le véhicule au sein d’un parc et finirent en soirée à El Ayoune (Oran). Suite à la plainte du ressortissant sahraoui, les deux mis en cause furent vivement recherchés, et l’un des voleurs finit par tomber entre les mains des services de sécurité à la Salamandre après six mois (Juin 2018) et fut écroué pour les délits qui lui ont été reprochés. Présenté à la barre, hier 12 Décembre 2018, l’inculpé reconnait avoir juste aspergé le Sahraoui avec une bombe de lacrymogènes pour tenter de le séparer de son agresseur. Face à la gravité des faits de ce crime, le procureur de la République a requis la réclusion criminelle d’une vingtaine d’années pour les 2 malfaiteurs. Quant au fuyard, la cour l’a condamné par contumace à une peine de prison ferme de 20 ans et au versement d’amendes à la victime.