VIVANT DANS DES MAISONS EN PLASTIQUE A MASCARA : 10 familles lancent un appel de détresse

Dix familles vivant dans des conditionsة le moins que l'on puisse dire, misérables au niveau de la ferme Si-Adnane dans la ville du Mascara, sollicitent l'intervention du wali de la wilaya pour les faire sortir de la situation catastrophique qu'elles vivent quotidiennement, avant la saison de l'hiver, durant laquelle, leurs souffrances se multiplient. Ces familles vivent dans des maisons construites en étain et en plastique dans ladite ferme, qui ne les mettent pas à l'abri du froid et de la pluie. Cette situation, s'est répercutée sur l'état psychologique des membres de ces familles, et surtout sur l'état de santé de leurs enfants qui souffrent de maladies allergiques, tels que l'asthme et dyspnée. Ces familles exigent l'octroi de logements décents d'autant plus que la wilaya de Mascara enregistre des progrès considérables dans le programme de lutte contre l'habitat précaire en relogeant des centaines de familles.