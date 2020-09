VISITE INOPINEE DU WALI DE MOSTAGANEM A LA COMMUNE DE KHEIR EDDINE : Le maire absent !

Hier, samedi, le wali M. Aissa Boulahia en tenu tenue débraillée a fait une descente à la commune de Kheir Eddine, à 8 km du centre-ville de Mostaganem. Devant le poste d’entrée du siège de la commune, le wali se présentant comme un simple citoyen sollicitant une audience avec le maire de Kheir Eddine, mais au grand malheur du maire il n’a pas été reçu et pire encore le maire n’était pas dans son poste ! L’objet de cette sortie surprise serait, semble-t-il, pour avoir un aperçu sur la gestion des affaires de la population par les responsables locaux des communes et prendre des décisions sévères à l’encontre des cadres et élus défaillants. Des sources ont constaté, que des citoyens l’ont aperçu sillonnant, le hall du siège de la commune, pour constater de visu, l’absentéisme des élus et autres cadres de la commune et l’insouciance absolue des dirigeants ! Ainsi les visites inopinées de ce wali vont rassurer le citoyen de la bonne gouvernance du nouveau patron de la wilaya et mettre un terme au laisser-aller de certains maires, chefs daïras et directeurs qui font la sourde oreille aux doléances des citoyens et laissent les demandeurs d’audiences cloués devant la porte pendant des heures sans les recevoir même durant les journées d’audiences.