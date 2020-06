VISITE DU WALI D'0RAN AU POLE URBAIN AHMED ZABANA DE MISSERGUINE : Tous les projets relancés à Oran

Le wali d'0ran, Djellaoui Abdelkader, a effectué une visite d'inspection et de travail au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine pour s'enquérir de visu l'état du suivi des chantiers en cours de réalisation et ce, en présence des entreprises chargées de la réalisation des projets externes comme le dédoublement de la conduite d'AEP et le réservoir ainsi que la station de pompage, des 15000 logements au niveau de ce pôle reste tributaire de la réalisation de ces projets ainsi que les travaux de VRD. Apres avoir entendu un délai de réalisation de 16 mois, le wali a ordonné la tenue d’une réunion urgente en présence de tous les intervenants. Dans ce registre, il faut préciser que 2.304 logements location-vente "AADL" ont été livrés, dernièrement, au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine (Oran), après l'achèvement total des travaux d'aménagement extérieur. La distribution de ce quota de logements était programmée pour le mois de mars dernier, avant d'être reportée en raison de la propagation du virus corona (covid-19) et les mesures de prévention prises pour juguler la pandémie. La distribution de ce quota de logements sera effectuée dès la levée du confinement sanitaire. Ce programme comprend 2.000 logements de la formule location-vente sis dans la zone 2 et 304 autres unités au niveau de la zone 3, au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, sachant que les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ont été pris en charge par les services de la Sonelgaz à 100%.En outre, les travaux de bitumage des routes et d'aménagement extérieur, notamment la réalisation des espaces verts et les aires de jeux pour enfants, ont été également achevés, a-t-on indiqué. Ce quota de logements est le deuxième qui sera distribué au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, après la distribution, novembre dernier, de 2.800 unités de la même formule au niveau du même site. Il est à noter la programmation de la distribution globale de 15.143 logements (AADL) au niveau du pôle urbain de Misserghine, graduellement, d'ici la fin de l'année en cours. Poursuivant sa visite en présence des représentants des souscripteurs et le directeur des services agricoles pour voire de près les problèmes qui entravent l’avancement du projet de 3000 logements à El Hassi. La directrice de l’environnement a été chargée avec le directeur de l’industrie pour prendre les mesures nécessaires concernant la sablière pour mettre cette zone sous la gérance de la direction de l’environnement, mais également avec le conservateur des forêts pour étudier la situation de la forêt mitoyenne aux projets d’AADL. Le chef de l'exécutif a insisté sur la prise en charge des mesures nécessaires pour l’ouverture du site pour les souscripteurs de la 4eme tranche, afin de permettre la distribution de 2304 logements finalisés. Les services de la wilaya seront prêts à mener l’opération de distribution avec le respect des mesures de précaution contre le Covid 19. Pour rappel, 12000 logements été prévus pour la distribution cette année, mais sur le terrain beaucoup reste à faire notamment en matière de VRD. Le wali Abdelkader Djellaoui a constaté lors de sa dernière visite la situation. Si 2300 logements ont étés finalisés, 3.000 autres logements prévus pour la distribution au 3eme trimestre sont tributaires de la finalisation de 3 projets, il s’agit de la réalisation du dédoublement de la conduite d’AEP et d’un réservoir et une station de pompage. Sur place, les équipements accusent une insuffisance. « Je peux dire que nous n’avons pas réussi dans ce pôle, réalisé des logements sans les équipements nécessaires est inacceptable », a dit le wali. 6 écoles primaires seront réceptionnées durant la prochaine rentrée scolaire, les travaux de deux lycées et CEM seront lancés dans les jours à venir, mais ils ne seront pas prêts pour la prochaine rentrée. Le wali a demandé de faire un questionnaire auprès des nouveaux habitants pour assurer un transport scolaire. Il a écouté également les doléances des souscripteurs concernant les délais de distribution, la sécurité ainsi que la collecte des déchets qui fait défaut. Et en dernier lieu, il a visité un logement et a demandé de prendre en considération les observations des représentants des souscripteurs.