VISITE DU PRESIDENT A ALGER : Plusieurs inaugurations effectuées

Accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, le président de la République a assisté à cette occasion à une projection-vidéo au cours de laquelle des explications plus détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes de réalisation de ce projet de la nouvelle ligne de métro reliant la place des Martyrs à Ain Nadjaa .Cette dernière entre en service après l'extension du Métro d'Alger, considéré comme un projet stratégique pour le transport urbain dans la capitale , elle est la seconde après celle de 2015 qui avait touché Hai El Badr-El Harrach. Quant à la mosquée de Ketchaoua, située à l'entrée de la Casbah, elle est considérée comme un monument historique classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Fermée en 2008 après sa dégradation suite au séisme qui a frappé Alger et ses environs en mai 2003, la mosquée a connu des travaux de rénovation et de restauration confiés à l'Agence turque de la coordination et de la coopération (TIKA) avec l'apport d'entreprises et d'archéologues algériens, en vertu de l'accord signé en septembre 2013 par les autorités algérienne et turque et qui a permis à l'Algérie de bénéficier de l'expérience turque en matière de restauration des sites historiques et de former des cadres algériens.