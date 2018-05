VISITE DU MINISTRE DU TOURISME A MOSTAGANEM : Le complexe ‘’Zina Beach’’ sera opérationnel cet été !

Dans la visée du département Ministériel de M.A. Benmessaoud, il est question de développer notamment, le tourisme culturel sachant que la wilaya de Mostaganem capitalise une richesse culturelle à promouvoir. Pour se faire, il signera une convention également avec la Direction de la Culture un protocole d’accord pour booster et valoriser le patrimoine culturel que recèle Mostaganem et qui est mal exploité jusqu’à présent. Au cours de cette visite, M. le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat aurait également procédé à l’inauguration de nouveaux projets que sont des structures d’accueil finies comme il inspectera les projets en cours de réalisation au niveau des (ZET) Zones d’extension Touristique, et c’est le cas entre-autre du « Complexe Touristique Zina Beach » qui, rappelons-le est un investissement touristique, privé ,lancé avec l’aide de l’Etat ; actuellement, la première tranche de réalisation des travaux est en voie d’achèvement comme première phase. A cet égard, cet important projet que le Ministre a visité, va être réceptionné partiellement et il entrera en phase d’exploitation au cours de cette saison estivale, a-t-on appris. D’autres parts, il est prévu que M. Abdelkader Benmessaoud donnera le signal de départ de la « Caravane de la Paix » et ce, dans le cadre de la Journée internationale du « Vivre ensemble » que l’Algérie, à travers Mostaganem, célèbrera avec la communauté internationale, le mercredi 16 mai prochain au niveau du Siège de la Fondation « Janatu Al Arif ». Signalons que M. le Ministre a également visité ce lieu, devenu mythique, et a reconnu que cette structure, rayonnant sur le plan international, distingue Mostaganem par son statut particulier faisant d’elle une plaque tournante d’évènements où se sont rencontrés de prestigieuses personnalités mondiales, à l’instar de la cérémonie du « Prix de l’Emir Abdelkader » et bientôt, celui du « Vivre ensemble » et bien d’autres, en perspective. Mostaganem a cette capacité d’offre touristique diversifiée avec un éco-tourisme forestier ainsi qu’un tourisme religieux et le culturel à la fois comme c’est le cas à « Djanatu El Arif », entre-autres.