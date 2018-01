VISITE DU MINISTRE DE L’ENERGIE A MASCARA : Guitouni plaide pour l’utilisation du GPL

Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a entamé sa visite par le projet de réhabilitation de la station-service de Sig, avant de se rendre au niveau du complexe sportif pour procéder à la remise des clefs de logements LPA à 72 familles, sachant que durant ce mois de décembre, la wilaya a distribué 935 logements tout type confondu à travers plusieurs communes et d’ici la fin du 1er trimestre 2018, 3000 logements seront attribués. Le Ministre s’est rendu ensuite au niveau de la ville de Ghriss pour visiter la station Naphtal après réhabilitation, après des orientations données aux exploitants de cette station, le Ministre a fait savoir à la presse que le KIT GPL cout 65.000 DA, l’Etat prend sur son compte 50% pour le livrer au consommateur a 30.000 DA. Cette prise en charge est décidé pour deux raisons disait le Ministre, la première pour permettre aux citoyens de bénéficier d’un produit moins cher que l’essence, la seconde pour préserver l’environnement. L’Etat Algérien a signé une convention Mondiale, ce qui lui permet de gagner 2 millions de Dollars qui seront affectés vers l’achat de médicaments ou autre chose du genre disait M. Guitouni. Les stations sont toutes équipées de commodités, la vidange, la pneumatique, les restaurants. Le Ministre de l’Energie prévoit plus de 500.000 véhicules qui rouleront au Sirghaz d’ici 2021. La transformation disait il est importante. Le DG Naphtal déclare de son côté qu’un centre de transformation est en projet au niveau d’Oran et 43 autres centres Naphtal sont prévus pour faire face à plus de 100.000 véhicules, Naphtal ne peut prendre que 30.000, le reste sera confié à des privés et les jeunes de l’ANSEJ que Naphtal va prendre leur formation en charge gratuitement. Dans le cadre du programme 2005-2009, 3657 foyers ont été raccordés, dans le programme quinquennal 2010-2014, 9586 foyers sont visés pour être raccordés. Les réalisations ont atteint 9584 foyers et dans le cadre du programme complémentaire d’une enveloppe de 233 millions de dinars allouée à la wilaya, le raccordement de 701 foyers est en cours, le taux d’avancement des travaux est à 50%. Le taux de pénétration du gaz est de 54%, le nombre d’abonnés est de 94.535 foyers. Le taux de communes desservi est de 39 sur 47 ce qui représente 83%. Ce programme passera à 100% dès l’achèvement des travaux en cours. Le taux de pénétration de Gaz passera de 54% à 81% dès 2019 et la Wilaya de Mascara passera pionnière. Selon les déclarations de responsables de la Sonelgaz, toutes les agglomérations secondaires sont à l’étude et celles qui seront aptes, seront branchées, comme l’agglomération d’El Mallah dans la Commune de Zelamta.