VISITE DU CHEF DU PENTAGONE : Relations bilatérales au menu

Les relations bilatérales et la situation en Libye et au Sahel ont été au menu des discussions entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le chef du pentagone, Mark Thomas Esper, en visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "L'audience s'est déroulée en présence de la délégation accompagnant le Secrétaire américain à la Défense et du chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-unis à Alger, du côté américain, et du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du Général-major Mohammed Bouzit, Directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure au ministère de la Défense nationale, du côté algérien", précise la même source. Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines". Après avoir passé en revue les derniers développements survenus en Libye et dans la région du Sahel, les deux parties ont convenu de poursuivre "la concertation et la coordination pour consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans la région, dans le cadre du respect de l'unité et de la souveraineté de ses pays".