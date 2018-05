VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION : Abdelwahid Temmar aujourd’hui à Relizane

Le ministre de l’habitat, M. Abdelwahid Temmar, sera aujourd’hui dans la wilaya de Relizane pour une visite de travail et d’inspection, a-t-on appris de source locale. Le ministre aura, au cours de sa visite, à présider une cérémonie de distribution de plusieurs quotas de logements sociaux. Temmar qui sera accompagné de Mme le wali de Relizane inspectera, dans ce contexte, les chantiers relevant de son secteur. Signalons que le ministre de l’Habitat avait fait savoir récemment que des logements seront distribués dans plusieurs wilayas cet été. Le nombre d’appartements qui seront remis à leurs propriétaires variera entre 200 et 2000 dans chaque wilaya. Les wilayas concernées sont celles d’Alger, Relizane, Batna, Sidi Bel Abbès, Bechar, Tiaret, Setif, Saïda, Mostaganem, M’Sila, Oran, Mila et Bordj-Bou-Arreridj. Le nombre d’appartements, toutes formules confondues, qui vont être distribués variera, selon les dires du ministre, entre 200 et 2000 dans chaque wilaya. Rappelons que le ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar avait annoncé aussi la distribution de 26 000 appartements durant les mois de mai, juin et juillet. En ce qui concerne la capitale, il avait assuré que 6000 unités seront distribuées durant la période définie.