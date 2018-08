VISITE DE LA MINISTRE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS A MOSTAGANEM : Feraoun lance le système de la fibre optique à domicile

La ministre de la poste, des télécommunications, et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Madame Houda Imane Faraoun a effectué, hier le mardi 28 août 2018, une visite de travail dans la wilaya de Mostaganem, en compagnie du wali de Mostaganem, M. Rebehi et son exécutif. La visite a débuté par la pose de la première pierre de 2 nouveaux bureaux de postes dans la commune de Sidi Lakhdar , elle s’est poursuivie par l’inauguration et le lancement de la toute nouvelle technologie de communication la FTTH ( Fiber to the home ) au niveau de la nouvelle cité , réalisée par l’entreprise ‘’Réaprom ‘’, sise à Kharrouba) qui demeure la première localité à Mostaganem à avoir bénéficier de ce genre de connexion dans notre wilaya. Il est à noter qu’avec ce nouveau système, l’abonné pourra bénéficier d’un débit pouvant atteindre 100 mégabits (1giga). En outre, toutes les institutions étatiques (la wilaya, les daïras et les services de sécurité) seront également bientôt connectées sur ce système technologique durant l’année 2019. En ce sens , signalons que la wilaya de Mostaganem compte 5 agences commerciales et 4 points de ventes sur l’étendue de son territoire pour fournir toute une panoplie de services à plus de 54.000 abonnés au réseau fixe et environ 45.000 abonnés à l’internet fixe et 27000 abonnés à la 4G LTE .Pour ce qui est de la poste et de ses multiples prestations , 7 bureaux de postes on été réalisés alors que 7 autres sont en cours de réalisation . A cet effet, la délégation ministérielle a eu à visiter celui de la cité du 5 juillet et du centre récemment, qui ont fini par désengorger sensiblement les autres bureaux de la poste de la ville et plus particulièrement celui de la grande poste. Ces renfoncements en locaux et autres équipements du réseau postal de la wilaya de Mostaganem, formeront à l’avenir quelques 78 bureaux, ce qui aura pour finalité d’un bureau pour 11.000 habitants comme le prévoit la moyenne internationale. Le bilan de la poste et des télécommunications présenté à Madame la Ministre fut jugé très satisfaisant et consigné lors de son allocution où elle a tenu à féliciter tous les responsables du secteur et où elle a insisté que toute nouvelle cité doit être connecté automatiquement avec l’internet FTTH de la même façon qu’on installe l’eau, l’électricité et le gaz. A titre de rappel, la nouvelle technologie de communication est un réseau dénommé FTTH (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile ») demeure un réseau de télécommunications , physique qui permet notamment l'accès à internet à très haut débit et dans lequel la fibre optique se termine au domicile de l'abonné. Développés dans divers pays , dont l’Algérie, au cours des années 2000 puis 2010, ces réseaux terrestres remplacent progressivement ceux ayant historiquement servi à la distribution du téléphone ou encore de la télévision par câble. En 2015, les réseaux FTTH commerciaux peuvent atteindre jusqu'à 1 Gbit/s symétriques contre un maximum de 20 Mbps en ADSL 2+ et 100 à 200 Mbps en VDSL2. Ils permettent également une meilleure latence, l'absence de sensibilité aux perturbations électromagnétiques, et un débit stable pour des lignes jusqu'à environ 30 km de longueur. La technologie FTTH est néanmoins nettement plus coûteuse que des solutions alternatives comme la fibre jusqu’au sous-répartiteur ou jusqu’à l’immeuble, avec une terminaison VDSL sur le câblage cuivre existant.