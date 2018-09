VISITE DE LA CHANCELIERE ALLEMANDE ANGELA MERKEL EN ALGERIE : Coopération économique, flux migratoires et stratégie en direction de l’Afrique La visite de la chancelière allemande Madame Angela MERKEL suite à l’invitation de son Excellence Mr le Président de la République, Mr Abdelaziz BOUTEFLIKA, qui certainement sera suivi prochainement par celle de la visite du Présidant français, s’inscrit à la fois dans le cadre du renforcement de la stratégie dilection de l’Afrique, de la coopération économique, algéro-allemande mais également, l’Algérie étant un acteur stratégique de la stabilisation de la région méditerranéenne et africaine ( voir notre interview à l’American Herald Tribune 11 aout 2018 et à Africa Press Paris- 08 aout 2018 ) devant aborder également les aspects du terrorisme et les flux migratoires vers l’Europe.



1.-Quelle est la situation de l’économie allemande en 2017 ?

Première économie de l’Union européenne, l’Allemagne est un État fédéral composé de 16 Länder et s’étend sur une superficie de 357 027 km² pour une population d’environ 82,5millions d’habitants (mars 2017) avec une population étrangère de plus de 9 millions. Elle a comme capitale Berlin où nous avons comme villes principales : Hambourg, Munich, Cologne, Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Brême, Dresde, Leipzig, Hanovre, Nuremberg L’organisation institutionnelle de la République fédérale d’Allemagne se fonde sur la Loi fondamentale (Grundgesetz) adoptée le 23 mai 1949. Le chef de l’Etat, dont les fonctions sont essentiellement représentatives, est le Président de la République fédérale Le chancelier fédéral est le chef de l’exécutif. Les 16 Länder (Etats fédérés) qui composent l’Allemagne disposent de compétences étendues en matière de police, d’éducation, d’environnement, de culture et d’administration. Chaque Land dispose d’un exécutif propre et d’un parlement régional (Landtag). Les principaux parties politiques sont dominée par deux grands mouvements, la CDU-CSU et le SPD. Mais nous avons d’autres partis qui émergent expliquant récemment la difficulté pour la chancelière de former un gouvernement devant aller vers des coalitions, le parti libéral-démocrate (FDP) , le parti des Verts, le parti Die Linke solidement implanté dans les anciens Länder de l’Est où il réalise régulièrement des scores supérieurs à 20%, ainsi que dans le Land de Sarre, le parti l’AfD (Alternative für Deutschland) qui est une formation populiste fondée en 2013 dans un contexte marqué par la crise de l’euro et le sauvetage financier de la Grèce représenté dans 12 des 16 assemblées régionales, le parti a fait son entrée au Bundestag lors des élections législatives de septembre 2017, obtenant 94 députés et des scores supérieurs à 20% dans les Länder de l’ancienne RDA. Sur le plan économique, l’économie allemande se caractérise par quatre spécificités l’’industrie, qui représente une part significative du PIB restée quasi stable depuis 20 ans ; des entreprises extrêmement internationalisées, l’OMC la classant en 2017 au troisième rang des exportateurs mondiaux, derrière la Chine et les États-Unis ; la densité de son tissu d’entreprises de taille moyenne et intermédiaire (le “Mittelstand”) innovantes et exportatrices et enfin la décentralisation avec la répartition des lieux de production et des centres de décision sur le territoire allemand. L’Allemagne poursuit depuis plusieurs années une politique budgétaire marquée par la volonté de réduire l’endettement et les déficits publics (dite « Schwarze Null »), conformément aux objectifs fixés par les traités européens.Pour 2017, le produit intérieur brut est estimé à : 3263 milliards d’euros avec une croissance de 2,2%, le PIB par habitant de 39.454 euros et les principaux secteurs d ‘activité sont : services à très haute technologie (69%) ; industrie (30,4%) ; agriculture (0,6%). Le taux de chômage a été de 5,7% (février 2018) et en moyenne pour 2017 le taux d’inflation a été de 1,8%.. Sur le plan de l’équilibre de la balance commerciale, la balance commerciale les exportations pour 2017 ont été de 1279 milliards d’euros et les importations de 1034 milliards). Les principaux clients sont : Etats-Unis (8,7%) ; France(8,2%) ; Chine(6,7%) ; Pays-Bas(6,7%) ; Royaume-Uni (6,6%) et les principaux fournisseurs: Chine (9,7%), Pays-Bas (8,8%), France (6,1 %), Etats-Unis (5,9%), Italie (5,4 %) L’Allemagne étant la première puissance économique de l’Europe, dans le domaine international, elle entend se donner une place à la mesure de son poids économique et de son influence politique. Dans ce cadre, elle a toujours défendu son , engagement en faveur du partenariat transatlantique comme le montre a quasi-totalité de l’effort de défense allemand qui est consacré à l’OTAN, tout en soutenant le projet de Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement(TTIP). et ce malgré les tensions récentes avec les Etats Unis d’Amérique ( mesures projectionnistes) , l‘Allemagne est étroitement liée aux Etats-Unis, tout en essayant pour des raisons économiques de maintenir un équilibre avec la Russie. Dans ses relations avec le reste du monde et notamment des pays émergents, l’Allemagne entretient des relations avec la Chine où elle est le premier investisseur européen et compte 5 000 entreprises et a signé avec l’Inde un « partenariat stratégique » .Récemment la chancelière a fait une tournée en Afrique, continent d’avenir à enjeux multiples. L’Allemagne entend s’engager davantage en Afrique afin de juguler le risque terroriste et la crise migratoire Au-delà des questions politiques et sécuritaires, le maintien d’importants liens économiques, notamment sur le volet « aide au développement » et aide humanitaire, et commerciaux, bien que l’Afrique ne représente encore que 2% du commerce extérieur allemand, est un élément déterminant de la relation de Berlin avec le continent.

2.- Densifier la coopération algéro-allemande

D’une superficie de 2.381.741 km2, ( 6,7 fois l’Allemagne ) mais plus de 90% de désert, et une population au 01 janvier 2018 de 42,2 millions d’habitants, le PIB de l’Algérie en termes réel a été d’environ 160 milliards de dollars en 2017, contre 3263 milliards d’euros, soit 3750 milliards de dollars pour l’Allemagne( 23 fois l’Algérie), le pays ayant subi des contrechocs économiques négatifs depuis la mi 2014 avec la baisse du cours des hydrocarbures qui contribuent directement et indirectement à 97/98% de ses entrées en devises. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié le 05 juin 2018 à Washington, la BM prévoit une croissance du PIB réel de l’Algérie à 3,5% en 2018, contre 3,6%, (-0,1 point) anticipé dans l’édition de janvier du rapport. La BM a légèrement abaissé sa prévision pour 2019 à 2%, soit -0,5 point, comparé à la croissance projetée en janvier et a revu sa projection pour 2020 à 1,3% (-0,3 point). L’Algérie garde pourtant une marge de manœuvre bien que ses réserves de change sont passées de 195 milliards de dollars fin 2014 à 97 milliards de dollars fin 2017, devant terminer fin 2018 à environ 82/83 milliards de dollars ayant un répit de trois années pour éviter d’aller vers le FMI horion 2022. Selon les statistiques douanières officielles du gouvernement, les importations non inclus les services qui fluctuent entre 9/11 milliards de dollars/an, sont passées de 47,08 milliards de dollars US en 2016 à 45,95 milliards de dollars US fin 2017. Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel de nos exportations de 30,02 milliards de dollars et 34,76 en 2017 selon les statistiques douanières contre 1279 milliards d’euros pour l’Allemagne soit 1470 milliards de dollars au cours de 1,15 dollar un euro soit 43 fois les exportations algériennes, avec une part de 94,54% d’hydrocarbures brut et si brut. Les exportations « hors hydrocarbures », qui restent toujours marginales ont été seulement de 5,46% du volume global des exportations soit l’équivalent de près de 1,89 milliard de dollars US. Les pays de l’Union Européenne sont toujours les principaux partenaires de l’Algérie, avec les proportions respectives de 44,03% des importations et de 58,37% des exportations. Les principaux clients sont par ordre décroissant Italie 5,51 milliards de dollars ( 15,96%) –France 4,46 ( 12,92%)-Espagne 4,14(11,91%)- USA 3,39(9,76%)-Brésil 2,08 (5,99%)Turquie 1,96 (5,64%)-Pays Bas 1,84 (5,32%) et la Chine très loin avec un montant dérisoire de 695 millions de dollars Les principaux fournisseurs sont la chine 8,30 milliards de dollars (18,08%)- la France 4,29 ( 9,35%)-l’Italie 3,75 (8,17%) –l’Allemagne 3,21 (7,00%)-l’Espagne 3,12 (6,81%)la Turquie 1,99 (4,35%)- les USA 1,81 (3,95%). Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Allemagne ont évolué ainsi : 2011, 2,56 milliards de dollars, 2,59 en 2012, 2,86 en 2013, 3,77 en 2014 et environ 3,2 en 2017. Les exportations vers l’Allemagne sont dérisoires 498 millions de dollars en 2011, 238 en 2012, 317 en 2014 et selon certaines sources n’ayant pas dépassées 200 millions de dollars en 2017. Si l’on tient compte des 3,21 de dollars d’importation, nous aurons un montant global pour 2017 d’environ 3,4milliards de dollars D’une manière générale, l’Algérie importe essentiellement de ce pays des équipements mécaniques, électriques, sidérurgiques, des véhicules, (ayant assisté récemment à l’installation d’une unité de montage), et des produits chimiques et des graisses. Les exportations algériennes sont, à l’inverse, constituées essentiellement des hydrocarbures (pétrole et gaz) et dérivés. Or, selon plusieurs études réalisées en Allemagne, les entreprises allemandes ont beaucoup de difficultés à pénétrer le marché algérien, en raison des lourdeurs bureaucratiques, plusieurs étapes à franchir. Malgré ces difficultés, il y a beaucoup d’entreprises allemandes qui sont installées en Algérie, notamment dans les produits de haute technologie. En plus des difficultés administratives, ils rencontreraient aussi des problèmes avec le secteur finance, comme les banques. comme l’interdiction de transfert une partie des revenus à l’étranger. la règle du 49/51% généralisées à tous les secteurs, pouvant imaginer une minorité de blocage , régissant le code des investissements étrangers en Algérie qui constitue selon les allemands un frein pour les entreprises étrangères ,surtout les PMI/PME innovantes désireuses d’investir . Or les quelque 4400 entreprises de gouvernance familiale que compte l’Allemagne forment la colonne vertébrale de l’économie, sans compter l’importante diaspora, plutôt «bien intégrée» qui peut favoriser le couroi de transmission. Plusieurs centaines de sociétés d'Outre- Rhin sont implantées en Algérie. Elles évoluent dans différents secteurs d’activité entre autres l’énergie, les services, l’hydraulique, le transport et les technologies de la construction. Malgré ces échanges minimes loin des potentialités, la volonté politique « partagée » par les deux capitales et leurs intérêts économiques et géostratégiques respectifs, restent, malgré la crise économique et financière mondiale, favorables au renforcement des échanges économiques et de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs porteurs. L’objectif essentiel est de renforcer le partenariat, tout en étudiant le marché économique des deux pays afin de rechercher les opportunités de coopération en vue d’accroître les échanges commerciaux et la coopération bilatérale notamment dans le secteur de l’énergie (solaire, éolienne et photovoltaïque) , l’Algérie, ayant accordé pour les prochaines années la priorité aux énergies renouvelables.et des technologies de pointe maitrisées par l’Allemagne. Aussi, dans le cadre d’un partenariat gagnant/gagnant dans divers domaines en intégrant l’accumulation du savoir faire technologique et managérial des algériens, l’on pourrait aboutir à la conclusion de contrats de coopération avec des entreprises algériennes dans d’autres filières où l’Algérie a un avantage comparatif mondial ,où l’Allemagne par un partenariat gagnant/gagnant pourrait utiliser ses réseaux de commerces internationaux, car nous sommes à l’ère de la mondialisation.

En conclusion.

Les Allemands qui n’ont pas de contentieux historique avec l’Algérie, privilégiant le pragmatisme ont une vision stratégique, l’Algérie pouvant leur servir de porte de l’Afrique et par son développement au sein d’une intégration de l’Afrique du Nord favoriser le co-développement dans la région et atténuer les flux migratoires et les questions sécuritaires qui seront abordés lors de cette visite. Dans différentes rencontres, les entrepreneurs allemands ont fait savoir souvent au gouvernement algérien qu’ils étaient prêts à intensifier la coopération sous réserve de lever les contraintes au monde des affaires .loin d’une démarche administrative,. L’économie allemande étant dominée par le secteur privé, et l’économie algérienne par la dominance de la bureaucratie qui produit la sphère informelle, un système financier et socio-éducatif à réformer, en plus de la levée du foncier, il appartient aux Algériens de lever les obstacles, supposant de profondes réformes structurelles, une bonne gouvernance et une visibilité et cohérence de la politique socio- économique. Mais il faut être réaliste, l’Allemagne est la première économie de l’Union européenne , le PIB de l’Algérie en termes réel a été d’environ 160 milliards de dollars en 2017, contre 3750 milliards de dollars pour l’Allemagne ( 23 fois l’Algérie) et les hydrocarbures représentant l’essentiel de nos exportations de 34,76 en 2017 contre pour l’Allemagne 1470 milliards de dollars au cours de 1,15 dollar un euro soit 43 fois les exportations algériennes. L’Algérie étant principalement exportateur d’hydrocarbures, il faut être également conscient que l’Allemagne peut s’approvisionner en pétrole et gaz de la Russie à travers les canalisations déjà opérationnelles En bref, dans la pratique des affaires n’existant pas de sentiments, mais que des intérêts, , l’Algérie étant un acteur stratégique de la stabilisation de la région méditerranéenne et africaine ( voir notre interview à l’American Herald Tribune 11 aout 2018 et à Africa Press Paris- 08 aout 2018 ), espérons que la visite de la chancelière Angela MERKEL suite à l’invitation de son Excellence Mr le Président de la République, puisse intensifier la coopération dans les domaines économiques et géostratégiques dans le cadre du respect mutuel.





Dr Abderrahmane MEBTOUL

