VISITE DE GAÏD SALAH A ORAN : Meftah Souab installé officiellement commandant de la 2ème région

"Au nom de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, le Général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP a présidé, ce matin samedi 25 août 2018, la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation officielle du Général-major Meftah Souab dans les fonctions de commandant de la 2ème Région militaire à Oran, en succession au Général-major Saïd Bey, mis à la retraite", précise la même source. À l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la Région, le Général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt moudjahid "Boudjnane Ahmed" dit "Si Abbes", dont le siège de la Région porte le nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme et sur celles des vaillants Chouhada. Ensuite et devant les carrés de formations alignées à la place d'armes, le Général de corps d'armée a annoncé l'installation officielle du Général-Major Meftah Souab, nouveau commandant de la région, et lui a remis l'emblème national. « Au nom de son Excellence, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, j'installe officiellement, en ce jour, le Général-Major, Meftah Souab, commandant de la 2ème Région militaire, en succession au Général-Major Saïd Bey. »