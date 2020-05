VISITE D'INSPECTION ET DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE DJERRAD A ORAN : Mise en place de mécanismes de solidarité

La délégation s'est dirigée vers l'établissement Hospitalo-universitaire (EHU) ‘’ 1er novembre 1954’’ d’Oran, où le premier ministre Djerrad Abdelaziz a suivi un exposé sur la situation épidémique du Covid-19 à Oran ainsi les mesures préventives prises contre sa propagation ainsi que les conditions de la prise en charge des cas confirmés. Le Premier ministre a ensuite visiter les services de cet hôpital et rencontrer à l'occasion les professeurs en compagnie du personnels médicaux. Il est à préciser que l''EHU désigné comme centre de la prise en charge des cas de Covid-19, l'EHU "1er novembre" d'Oran a consacré plus de 300 lits pour l’hospitalisation des personnes testées positives. Le service de réanimation dispose actuellement de 14 lits, un chiffre extensible, pouvant atteindre jusqu’à 70 lits, selon les responsable de l’établissement. Aussi, l’établissement a mis en place un circuit isolant pour les cas de coronavirus, de l’accueil jusqu’au confinement, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les malades d’autres pathologies". Le Premier ministre n'a pas omis de rendre hommage aux équipes médicales pour la prise en charge des malades en mettant en avant les efforts considérables qu'ils ne cessent de déployer. Le Premier ministre a souligné lors d'un point de presse organisé à la salle de l'EHU que tous les moyens seront mis à la disposition des praticiens et des professionnels de la santé, les qualifiant de " l'armée algérienne qui va faire face à cette crise et aux lignes de défense du système de santé dans notre pays ".Il n'a pas aussi manquer d'adresser un message de reconnaissance au nom du président Abdelmadjid Tebboune aux personnels médicales pour leurs efforts consentis en cette période de confinement. A cet effet il a affirmé que le confinement va encore durer en Algérie. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé , dans ce cadre, la mise en place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, pour répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement percevoir des revenus.