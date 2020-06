VISITE D’INSPECTION DU WALI DE MOSTAGANEM A L'HOPITAL 240 LITS : Mise en demeure pour l’entreprise chargée d'installer le matériel médical

Cette décision intervient suite à la dernière visite d’inspection du wali de Mostaganem, Abdelsami Saidoun, lequel a constaté de visu l’énorme retard dans l’installation des équipements médicaux où il a exprimé sa totale insatisfaction quant à l'avancement de ces travaux. Dans ce contexte, il a demandé de rencontrer tous les entrepreneurs concernés par cette réalisation afin de fixer un calendrier qui pourrait donner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique au rythme des travaux. Notons que cet établissement sanitaire accuse un retard de plus de 10 ans , il dispose de plusieurs structures dont six blocs opératoires, un service de radiologie, de médecine légale et un bloc des urgences médico-chirurgicales (UMC) doté d’une piste d’atterrissage d’hélicoptères qui sera utilisé en cas d’urgences extrêmes. Le coût total de ce projet a atteint 4,2 milliards DA dont 1,2 milliard DA réservé à l’acquisition du matériel et équipements médicaux modernes, selon les explications fournies par les responsables du secteur. Par ailleurs , le wali a effectué une visite d'inspection et de travail des projets des nouveaux établissements scolaires de la commune de Mostaganem, et ce en prévision de la prochaine rentrée scolaire, 2020-2021.Le projet d’une école primaire de la catégorie (D) de 12 divisions à la cité Kharrouba et un d’un lycée baptisé, 1er novembre 1954, à la Salamandre, sont en cours de réalisation. Après avoir examiné ces deux projets, le wali a recommandé d’accélérer le rythme de réalisation en particulier celui du lycée. Ces établissements scolaires devraient être prêts, le premier jour de la rentrée scolaire prochaine, a-t-il souligné.