VISITE D'INSPECTION DU WALI D'ORAN : Relance des projets en souffrance depuis 20 ans

C’est ainsi que le dossier de cette bâtisse sera une autre fois ouvert. Le premier responsable de la wilaya a donné des instructions fermes pour que la structure soit achevée et réceptionnée en 2021, coïncidant avec la tenue des jeux méditerranéens. Longtemps squatté par les sans-domiciles fixes (SDF), le centre culturel de Hai Essabah ex Palais des congrès devait être versé dans les activités culturelles. Les travaux de réalisation du centre des activités culturelles et de loisirs (ancien Palais des congrès), ont repris en 2014 après avoir été interrompus une énième fois. Situé à Haï "Es-Sabah" à l'Est d'Oran, cette structure est presque achevée. En 2014, une opération de revêtement du centre en plaque « Alucobond » (panneau en aluminium) devait être effectuée. C’est le service des marchés de la direction de l’administration locale qui chapeautait le projet. Mais l’opération n’a pas aboutie. Le projet du centre culturel portera sur un ensemble culturel doté de salles de spectacles et de projection et d’une école des arts. En 2011, une enveloppe financière estimée à 15 millions de dinars a été débloquée par les services concernés pour la transformation de l’ex palais des congrès en centre. Les travaux de réalisation de ce palais des congrès ont été déjà suspendus entre 2005 et 2007 pour des raisons de financement ayant contraint l'administration à résilier le contrat relatif à ce marché avec COSIDER qui a été qualifiée incompétente d'achever l'infrastructure, avant qu'un autre avis d'appel d'offre ne soit lancé pour l'achèvement des travaux. Ce dernier est revenu au groupement d'entreprises turques Atlas qui a effectivement finalisé les travaux de gros œuvres, pour que le projet soit de nouveau à l'arrêt pour 3 autres années avant d’être relancé en 2012 et suspendu en 2015 une énième fois. L'on notera que l'enveloppe financière allouée à cette infrastructure qui devait comprendre une grande salle de conférences d'une capacité de 1 200 places et une autre salle de 700 sièges, est estimée à 36 milliards de centimes.