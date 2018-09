VISITE D'INSPECTION DU MINISTRE DE L'HABITAT A ORAN : Plus de 2.000 logements distribués

Le directeur du Service social au ministère de la Défense nationale a supervisé l’opération, au nom du général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. La distribution de ces logements est intervenue dans le cadre de la souveraineté nationale et en concrétisation du programme national de logement initié par Son Excellence Monsieur le président de la République, au profit des citoyens à travers toutes les wilayas du pays, et dans la dynamique des efforts consentis par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour l’amélioration des conditions sociales de ses personnels». «Ces opérations de logement des personnels en activité et retraités de l’Armée nationale populaire, à l’instar de leurs concitoyens, se poursuivront à travers l’ensemble du territoire national, jusqu’à satisfaction des demandes enregistrées à la Direction du Service social du ministère de la Défense nationale».citoyens bénéficiaires, le ministre a déclaré que cette visite se veut un message clair et direct aux responsables de son secteur sur la nécessité de «respecter les engagements pris envers les citoyens et de prendre en charge leurs préoccupations». «Notre visite aujourd'hui est un message aux responsables pour qu'ils respectent leurs engagements. Il y a des lacunes à corriger à travers les moyens mis en place et la volonté, d'autant que les préoccupations des citoyens sont soulevées d'une manière civilisée», a-t-il soutenu. Le ministre a rencontré les représentants de la cité, qui ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts consentis pour remédier aux manques enregistrés, par lesquels ils ont pu bénéficier entièrement des différents raccordements en eau, gaz et électricité. S'adressant aux citoyens, M. Temmar a indiqué que le secteur a adopté le régime de priorité en veillant à assurer des logements aux citoyens et à parachever le reste des besoins (espaces de détente et autres). Saluant le rôle des micro-entreprises œuvrant dans le domaine de la gestion des cités en termes de sécurité, de propreté et de maintenance, le ministre de l'Habitat a exprimé sa volonté d'étendre cette expérience vers les autres cités du pays.