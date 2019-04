VISIOCONFERENCE DE FERHAT MEHENNI : L’Université de Tizi Ouzou réagit à la polémique

Le recteur de l’Université de Tizi Ouzou a réagi à la polémique suscitée par la tenue d’une visioconférence de Ferhat Mehenni. « L’administration n’a jamais autorisé cette visioconférence, même si nous restons profondément convaincus de l’importance des débats contradictoires » lit-on dans une déclaration du rectorat de l’Université. « Les auteurs de la polémique ont souhaité l’empêchement de la conférence par la force physique et l’affrontement entre les étudiants et les agents de sécurité pour replonger la Kabylie, en particulier, et l’Algérie en général dans le feu et le sang » dénonce, d’ailleurs, le recteur de l’UMMTO. Ce dernier accuse ce qui « ne font que dans l’agitation parce qu’ils n’ont pas réalisé leur vœux de voir notre wilaya incendiée et attristée par des dérapages ».