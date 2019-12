VISAS SCHENGEN : De nouvelles procédures à partir de février 2020

De nouvelles conditions pour l'obtention des visas d'entrée dans l'espace Schengen seront instaurées à partir de février 2020. Ces nouvelles mesures visent l'allègement de la procédure pour obtenir un visa d'entrée dans l'un des 26 pays européens constituant l'espace Schengen mais sans la révision à la hausse des frais d'études des demandes. Pour les demandeurs de visa, les frais qui sont de 60 €, passeront à 80 € et ceux de 35 € coûteront 40 €. Les dossiers des enfants, en bas âge de 0 à 6 ans, seront toujours dispensés des frais de visa. Un portail électronique pour la demande sera ouvert dans le cadre de ces nouvelles mesures avec des codes de chaque type de visas afin de permettre l’envoi du formulaire de demande par voie électronique. S'agissant de la période de dépôt des demandes celle-ci est prolongée de trois à six mois. Les "bons" voyageurs avec une bonne situation économique auront plus de facilités pour obtenir le visa vers l'espace Schengen à travers des entrées multiples pour une durée maximale de 5 ans.