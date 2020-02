VISAS POUR LES ALGERIENS : L’Ambassadeur d’Ukraine s’exprime

Lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi à Alger, l’ambassadeur de l’Ukraine en Algérie, Maksym Sobh, s’est exprimé sur l’octroi de visas pour les Algériens. Évoquant une augmentation des demandes de visa d’études, l’ambassadeur a fait savoir que plus de 700 visas d’études ont été accordés aux étudiants algériens en 2019. « Ce chiffre est même supérieur au nombre de visas accordés aux pays voisins de l’Ukraine », a affirmé Maksym Sobh. Concernant les facilitations d’obtention du visa d’études, l’ambassadeur ukrainien a indiqué que son pays avait décidé d’écarter tous les intermédiaires et que les étudiants peuvent prendre contact directement avec leur université de choix « Les demandeurs de visas peuvent désormais consulter le site studyinukraine.org. C’est un site officiel mis en place par le ministère ukrainien de l’enseignement supérieur et il contient toutes les informations sur les universités qui accueillent des étudiants étrangers, les frais d’inscription », a expliqué le diplomate ukrainien « Les visas d’études représentent plus de 70% des visas accordés », a-t-il précisé, rappelant que les procédures d’obtention d’un visa pour l’Ukraine étaient les mêmes que pour un visa Schengen.