VISAS POUR LA TURQUIE : Assouplissement des procédures pour les Algériens

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, en visite de travail en Algérie ce mercredi 9 octobre, a déclaré que la Turquie compte faciliter l’obtention des visas aux Algériens. Lors d’une conférence de conférence de presse organisée avec son homologue algérien, Mevlut Cavusoglu a annoncé l’ouverture de 13 nouveaux bureaux pour les services de visas en Algérie. Il affirme qu’une solution commune avec l’Algérie sera trouvée afin de satisfaire les deux pays. Le ministre turc a aussi affirmé que le problème des visas concerne les deux peuples amis. Il révèle ainsi qu’une consultation serait ouverte entre les deux parties et qu’il y aurait un dialogue et un travail pour trouver des solutions. Le chef de la diplomatie turc a affirmé que des mesures seront bientôt prises pour faciliter l’octroi des visas pour les Algériens de certains groupes d’âge. Il faut rappeler qu’ils sont plus de 300.000 Algériens à se rendre en Turquie chaque année. Néanmoins, le gouvernement turc avait décidé d’annuler l’octroi de visas en ligne. Cette mesure a soulevé une grande polémique, d’autant que l’Algérie et la Turquie entretiennent de bonnes relations.