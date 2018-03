VISAS AUX USA : De nouvelles mesures pour les Algériens

Le département d’État américain a proposé, dans un document publié le vendredi dernier sur le site Fédéral Register, une série de nouvelles mesures à suivre avant la délivrance de visas d’entrée aux USA pour les ressortissants étrangers. Les algériens sont naturellement concernés par ces mesures. Ainsi, les demandeurs de visas d’entrée aux États-Unis seront dans l’obligation de dévoiler les noms de leurs comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que les adresses e-mail et les numéros de téléphone qu’ils ont utilisé dans les cinq années précédant leur demande, a indiqué le département d’État américain dans sa proposition. Le but de ces nouvelles mesures est de permettre une analyse complète de la personnalité du demandeur, et de déterminer s’il ne représente pas une menace à la sécurité intérieure des États-Unis, a expliqué la même source.