VIREMENT DES PENSIONS DE RETRAITE : L’incivisme persiste et signe à Mostaganem

Hier, dimanche 22 Mars 2020, c’était la journée d’encaissement des pensions des retraités et l’incivisme s‘est manifesté encore chez certains citoyens avec des réflexes d’un temps passé .C’est ce qui s’est passé durant la matinée d’hier, niveau de l’agence d’Algérie Poste, antenne de Tigditt qui a été le théâtre d’un spectacle franchement désolant. L’établissement a été pris d’assaut par des citoyennes et citoyens qui ont carrément bafoués les consignes de sécurité préventives contre le covi19.Au stade actuel nul n’est censé ignorer les règles élémentaires de la prévention contre l’infection virale et pourtant, La distance de sécurité n'est pas respectée et il n’y a personne est en mesure de faire respecter l’ordre et la discipline et encore moins pour des femmes. L’agent préposé au guichet n’est couvert par aucune note de service qui puisse l’autoriser d’intervenir valablement pour rappeler à l’ordre les clients désinvoltes et indisciplinés. Pourtant, presque au même moment, la distance de sécurité entre les personnes a été relativement respectée, au niveau de l’antenne d’Algérie Poste « Adda Benguettat », sise au quartier « Pépinière », par les diverses personnes venues retirer la pension de retraite. Ces dernières ont observé une distance tampon estimée entre 1 mètre et 1,30 mètre sans accros et en parfaite convivialité alors que certains discutaient de la situation sanitaire, en attendant leur tour, devant le distributeur automatique de billets .On sait par ailleurs qu’il en existe quelque 16 machines de ce genre disséminées dans toute la commune de Mostaganem et que les liquidités ne manquent pas comme il a été déclaré récemment par le Directeur d’Algérie poste. Néanmoins, sont la des comportements diamétralement opposés qui ont été constatés en de lieux différents, durant la même matinée de la même journée à l’occasion de l’encaissement de la pension de retraite du 22 de chaque mois …