VIOLENCES DANS LES STADES : 8 supporters, sous les verrous

Le magistrat instructeur du tribunal de Ziadia (Constantine) a placé sous mandat de dépôt, hier mardi, 8 supporters interpellés, suite aux actes de violence ayant émaillé le match opposant vendredi dernier le JS Kabylie au MC Alger, pour le compte de la demi-finale de la Coupe d’Algérie de football, au stade Chahid Hamlaoui. Ils sont poursuivis pour trois chefs d’accusation, à savoir "actes de violence, port d’armes blanche et détention de kif traité et psychotropes». Pour rappel, pas moins de 79 personnes dont plusieurs mineurs avaient été interpellées par la police pour troubles à l’ordre public pendant et à l’issue du match JSK- MCA , dont une quinzaine de personne sont "actuellement en instruction en attendant leur comparution devant les instances judiciaires compétentes".