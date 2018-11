VIOLENCES BAB EL OUED (ALGER) : 10 policiers blessés et 30 personnes arrêtées

Trente personnes ont été arrêtées et dix policiers ont été blessés après les violences ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé l’USMA au CSC, ce jeudi soir. « Au terme de la rencontre qui s’est déroulée au stade Omar Hamadi de Bologhine, des personnes ont porté atteinte à l’ordre public et saccagé des biens publics, ce qui a nécessité l’intervention des services de police », a indiqué un communiqué de la DGSN. Le communiqué précise que l’opération s’est soldée par l’arrestation de 30 suspects pour trouble à l’ordre public et détention de drogue, alors que dix policiers ont été blessés. Mardi, à l’issue du match MCA-USMBA au stade du 5 juillet, 18 policiers et 22 supporters ont été blessés, avait annoncé mercredi la DGSN, précisant que 10 véhicules de la sûreté, un véhicule appartenant à un particulier et une ambulance de la protection civile ont été saccagés suite à des échauffourées.