VIOLENCE CONTRE LE PERSONNEL DE LA SANTE : Le ministre ordonne le recours à la justice

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, M. Mohamed Miraoui a instruit, samedi dernier à Alger, les directeurs de la santé publique (DSP) de wilayas de saisir la Justice contre les auteurs de violences sur le personnel des établissements de la santé. S'exprimant lors d'une réunion avec les DSP des wilayas du pays à l'occasion de la rentrée sociale, le ministre a insisté sur "l'impératif de déposer plainte et de se constituer partie civile contre tout auteur de violences sur le personnel de la santé en laissant la justice suivre son cours", affirmant qu'"aucun individu, quels que soient ses motifs, n'a le droit de se livrer à ces actes nuisibles et qui entravent le secteur, en général". Pour alléger la pression sur les services des urgences, "les plus exposés à la violence", le ministre a annoncé un plan visant le renforcement de ces services en corps médical et paramédical, la formation des agents de sécurité, l'installation de dispositifs de surveillance et l'augmentation du nombre des polycliniques pour la prise en charge des consultations spécialisées. Parmi les décisions prises par le Gouvernement pour améliorer la prise en charge de la population, notamment dans les régions du Sud, le ministre a évoqué "la réception des nouveaux projets et l'accélération des projets accusant un retard de réalisation pour des raisons subjectives, la mise en service des structures réceptionnées mais non opérationnelles, outre la mise en service des équipements médicaux n'ayant pas encore été utilisés".