VIOLATION DU CONFINEMENT : Le ministère du Transport met en garde les ‘’taxieurs’’

Le ministère du Transport a mis en garde mardi les propriétaires des taxis de reprendre leur activité en violation des dispositions du confinement sanitaire décidé depuis le 12 mars par les autorités, dans le cadre des dispositions préventives contre le Coronavirus qui ont bloqué plusieurs activités. « Nous avons constaté ces derniers jours la multiplication des appels sur les réseaux sociaux en direction des chauffeurs de taxis les poussant reprendre illégalement leur activité et à violer les dispositions du confinement sanitaire décidée par les autorités pour protéger la citoyens contre la pandémie du Coronavirus », écrit le ministère dans un communiqué. Le ministère du Transport admet que la profession des chauffeurs de taxis est impactée par les conséquences du confinement, à l’instar de plusieurs activités à l’arrêt, mais préconise le dialogue entre le syndicat et les représentants de l’Etat pour trouver des solutions. « Les appels attribués à une soi-disant organisation des chauffeurs de taxis sont irresponsables et dangereux et leurs auteurs auront à en répondre devant la justice pour toutes les conséquences qui en découleront », prévient le ministère du Transport.