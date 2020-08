VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT : Deux guides touristiques écroués à Oran

La brigade de lutte contre le cyber criminalité, de la police judicaire relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, procédé à l’arrestation de deux individus âgés de 28 ans et 39 ans, pour organisations de sorties dans des forêts et plages, mise en danger de la vie d’autrui, et incitation à la violation des mesures de confinement instaurées par les autorités. Les deux hommes organisaient des sorties en mer et en forêt moyennant la somme de 500 Da par personne. Les deux organisateurs de voyages sont accusés de “mise en danger de la vie d’autrui” en cette conjoncture marquée par la pandémie de coronavirus. Il y a lieu de rappeler que le tourisme balnéaire et toute autre activité impliquant les regroupements sont interdits jusqu’à nouvel ordre, par souci de prévenir l’émergence de nouveaux foyers de contamination en Algérie. Les deux organisateurs de voyage interpellés ont violé l’interdiction de l’accès aux plages, entrée en vigueur depuis plusieurs semaines dans toutes les wilayas côtières du pays. Une mise en application précédée par plusieurs annonces officielles. Pris en flagrant délit, les deux organisateurs de voyages faisaient la promotion de leurs activités touristiques via le réseau social Facebook. Un procédé qui a permis aux services de police de la wilaya d’Oran de les identifier, puis de les interpeller. Âgés de 39 et 28 ans, les deux individus organisaient chaque week-end des sorties entre plages et forêts. Ils ont été arrêtés en flagrant délit de transport d’un groupe de 40 touristes, à bord d’un bus, vers un lieu de villégiature. Interrogés, les estivants ont révélé qu’ils avaient payé 500 DA chacun pour prendre part à cette activité. Les passagers ont écopé chacun de 10 000 DA d’amende pour “non-respect des restrictions imposées par le gouvernement” et “non-port du masque”. Les deux interpellés, quant à eux, ils ont été présentés par devant le tribunal de la cité Djamel d’Oran , et écroués en attendant leur comparution en audience.