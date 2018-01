VIOL ET INCITATION DE MINEURES A LA DEBAUCHE : Un violeur condamné à 3 ans de prison à Oran

Les faits de cette affaire remontent à l’année 2016 où les services de sécurité ont découvert à la cité ‘’Ennour’’, deux mineures ayant fui de leur foyer familial au sein de l’habitation d’une voisine de l’accusé. Interrogées, les deux mineures, dont l’une est âgée de moins de 18 ans, et l’autre âgée d’une quinzaine d’années et quelques mois, ont avoué avoir fui de leur foyer familial, et avoir été hébergé pendant deux jours par leur bourreau, dans une pièce du logement de sa mère , situé à la cité ‘’Ennour’’ à Oran. L’une de ces victimes, a affirmé, avoir été agressée sexuellement par l’hébergeur, qui l’a roué de coups et l’a violé. Quant à l’autre, elle a attesté avoir été incité à la débauche, sous la menace et la violence. La présence d’un certificat médical dument établi, a attesté les coups et autres violences portés par les victimes. Appelé à la barre, l’accusé a nié tous les faits qui lui ont été reprochés et également d’avoir hébergé chez lui pendant deux jours, les deux mineures. Quant à sa mère impliquée dans l’affaire, elle a confirmé les dires de son fils, tout en niant les faits relatés par les deux victimes.