VIGNETTES AUTOMOBILES : Prolongation du délai d'acquisition jusqu'au 15 juillet

Le délai d'acquisition de la vignette automobile a été prolongé jusqu'au 15 juillet prochain, a indiqué lundi le ministre des Finances Aymane Benabderrahmane. En marge d'une Journée d'études portant sur "la mise en œuvre de la réforme budgétaire", avec la participation des secrétaires généraux des différents ministres accompagnés de leurs responsables financiers, le ministre a fait savoir que le délai d'achat de la vignette automobile, initialement prévu au 30 juin, "a été prolongé de 15 jours". Par ailleurs, M. Benabderrahmane a réaffirmé la volonté de l'Etat de ne recourir ni à l'endettement extérieur ni à la planche à billet, assurant que le gouvernement "possède des marges que nous allons exploiter sans lésiner sur aucun moyen pour faire face aux besoins budgétaires de l'Etat". Concernant le thème de cette journée d'études, le ministre a fait savoir qu'il s'agit d'évoquer le début de réforme globale des finances publiques afin d'instaurer plus de transparence "et donner plus de diligence aux responsables des différents responsables ministériels et des organismes publics à l'effet de préparer leurs budgets sur un objectif triennal". "Cela permettra aux gestionnaires de maitriser les flux budgétaires et à l'Etat de se projeter sur des espaces temporels plus conséquents, notamment pour éviter d'être pris au dépourvu", et éviter ainsi de dévier des objectifs initiaux ainsi que les réévaluations budgétaires qui ont impacté négativement le budget de l'Etat dans le passé, a-t-il soutenu.